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محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية بحق الأسرى الأطفال

الأحد 08 أكتوبر 2017 11:10 ص بتوقيت القدس المحتلة

محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية بحق الأسرى الأطفال

قناة الأقصى

فرضت محكمة عوفر خلال شهر أيلول الماضي، أحكاماً بالسجن الفعلي وغراماتٍ ماليةٍ باهظةٍ، بحق الأطفال الأسرى في سجن عوفر، وصلت قيمتها الكلية إلى 78 ألف شيكل.

وأكد تقرير حقوقي إدخال 35 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن عوفر، 18 منهم اعتقلوا من منازلهم، و11 جرى اعتقالهم من الطرق، وأربعة تم اعتقالهم أثناء عبورهم لحواجز عسكرية، وأسيراً واحداً اعتقل بعد الاستدعاء، وآخر اعتقل لعدم حيازته تصريحاً.

وأوضح التقرير الحقوقي بأن عدد الأطفال المحكومين خلال شهر أيلول، قد بلغ 27 أسيراً، تراوحت أحاكمهم ما بين السجن الفعلي لمدة شهرٍ واحد إلى 26 شهراً، وقد سُجل من بين الأشبال الذين تم اعتقالهم في شهر أيلول، طفلين تم اعتقالهما عقب إطلاق الرصاص عليهما، وعشرين طفلاً آخر تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الصهيونية.

ويرى مكتب إعلام الأسرى فرض الغرامات المالية الباهظة والأحكام العنصرية الجائرة بحق الأسرى الأطفال بمثابة قرصنة مالية وإرهاب ضد الطفولة الفلسطينية، ويطالب بتوفير الحماية الدولية ضمن اتفاقية الطفولة العالمية والتي تحظر مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية، كما ويطالب بمنع الابتزاز والمساومة التي يتعرض لها الأطفال الأسرى لإسقاطهم في وحل العمالة.

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