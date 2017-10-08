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الأسيرة المقدسية شروق دويات تدخل عامها الثالث في سجون الاحتلال

الأحد 08 أكتوبر 2017 09:05 ص بتوقيت القدس المحتلة

الأسيرة المقدسية شروق دويات تدخل عامها الثالث في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

أنهت الأسيرة شروق صلاح دويات (20عاماً) من قرية صور باهر، قضاء مدينة القدس، عامها الثاني في سجون الاحتلال الصهيوني، ودخلت عامها الثالث وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 7/10/2017.

مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الأسيرة دويات تقضي فعلياً أطول مدة حكمٍ من بين الأسيرات في سجون الاحتلال ومدته 16 عاماً، كما وفرض الاحتلال بحقها غرامة مالية باهظة وقدرها 80 ألف شيكل.

جدير بالذكر أن الاحتلال اتهم الأسيرة المقدسية دويات بتنفيذ عملية طعن، وقد تعرضت لدى اعتقالها إلى إطلاق رصاص حي في جسدها من مسافة قريبة، وتتعرض إلى جانب عدد من الأسيرات الجريحات في سجون الاحتلال إلى سياسة الإهمال الطبي .

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