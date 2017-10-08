مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

قناة الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفاد إعلام القدس، أن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية.

في الوقت ذاته، أدى عضو "الكنيست" المتطرف من حزب الليكود اليميني "يهودا غليك" صلوات تلمودية بلباس المتزمتين اليهود أمام الأقصى، من جهة باب القطانين، كما أدت مجموعات من غُلاة المستوطنين الشعائر التلمودية، من جهة بابي السلسلة، والقطانين.

وتأتي هذه الاقتحامات، في ظل استمرار دعوات ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها للمشاركة الواسعة وتكثيف الاقتحامات للأقصى، خلال فترة عيد "العرش-المظلة" العبري الذي بدأ الخميس الماضي.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل منذ الصباح الباكر إلى المسجد، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وسط تعالي أصواتهم بالتكبير رفضًا لتلك الاقتحامات واستفزازات المستوطنين.