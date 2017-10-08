عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

قناة الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفاد إعلام القدس، أن 100 مستوطن اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية.