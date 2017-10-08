الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في عدة مدن بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر أمينة إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال حملة دهم في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بمداهمة منازل المواطنين في المدنية، بالإضافة إلى اعتقال الشاب شرحبيل كنعان على حاجز عسكري قرب قرية دير أبو مشعل غرب المدينة.

وأيضا اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة نواورة شقيق الأسير أنس نواورة من واد شاهين في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة دارت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت ساحة المهد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي الخليل جنوبا، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات في عدة قرى بالمدينة اعتقلت خلالها الشبان الثلاثة عبد الحميد أبو شرار وشقيقه أمين أبو شرار ومحمد نضال المسالمة.