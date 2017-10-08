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عشرات المستوطنين يقتحمون عورتا لأداء طقوس تلمودية

الأحد 08 أكتوبر 2017 07:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

عشرات المستوطنين يقتحمون عورتا لأداء طقوس تلمودية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحم مئات المستوطنين فجر الأحد بلدة عورتا شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية في مقامات دينية.

وذكرت مصادر محلية أن حافلات صهيونية أقلت مئات المستوطنين اليهود للمنطقة الغربية من قرية عورتا، رفقة عشرات الآليات العسكرية الصهيونية، قبل أن يشرع المتطرفون اليهود بأداء طقوسا دينية عبر مكبرات الصوت.

وأضاف الشهود أن المستوطنين أدوا طقوسهم في مقامي "العزير" و"السبعين" في البلدة، فيما انتشرت قوات كبيرة على مداخل البلدة وحاراتها.

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