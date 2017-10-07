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مواجهات واعتقال شابين من الضفة

السبت 07 أكتوبر 2017 11:26 م بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات واعتقال شابين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء السبت، شابين على حاجزين مفاجئين في الضفة المحتلة.

وقلت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سند محمد استيتي من مخيم جنين، على حاجز عسكري مفاجئ للاحتلال قرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني المواطن ناصر نصار علي الجندي (44 عاما) من بلدة يطا، على حاجز عسكري طيار أقامته على مدخل مخيم الفوار.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم، بلدة عزون شرق قلقيلية بحواجز عسكرية مشددة، وشرعوا بحملة تفتيش واسعة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والغاز واعتدت على المواطنين.

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