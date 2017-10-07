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"نحتاج إلى قناعة بالشراكة"

بالفيديو : الحية: ذاهبون للقاهرة ولا شيء يقف أمامنا لعدم الاتفاق

السبت 07 أكتوبر 2017 01:10 م بتوقيت القدس المحتلة

الحية: ذاهبون للقاهرة ولا شيء يقف أمامنا لعدم الاتفاق

قناة الأقصى - خاص

قال خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، إن حركته ذاهبة للقاهرة للاجتماع مع حركة فتح ولا شيء يقف أمامها لعدم الاتفاق، مع الحاجة للشراكة والوحدة.

وأضاف الحية خلال حديث له في المؤتمر السنوي السادس بعنوان "فلسطين.. رؤى استراتيجية سياساتية" بمدينة غزة، السبت، أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام اليوم، ويجب اغتنامها ولها قوة دفع جماهيرية وداخلية عند كل الأطراف".

وتابع: "مخطئ من يفكر في افشال هذه جهود المصالحة، وهناك حالة عامة يريدها شعبنا من الوحدة، ويدعمها إرادة عربية وداخلية من كل الأطراف، مع وجود مؤشرات من حماس وفتح وغيره لضرورة إنهاء الانقسام".

وأكمل: "من الخطأ والمعيب أن نضع أمام بعضنا ألغاما وعقبات ونحن في طريقنا للقاهرة".

رؤية حماس

وعرض الحية رؤية حركة حماس والمسار الذي تعرضه للخروج من التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، ويتمثل أهمها في اغتنام فرصة إتمام المصالحة وإنجاح جهودها، إضافة إلى الاتفاق حول البرامج والسياسات التي تخدم قضيتنا الفلسطينية.

وأوضح أن علينا كفلسطينيين في كل مكان استخدام كل الوسائل لمواجهة التطبيع مع الاحتلال داخليا وعربيا، ولسفاراتنا دور عليها فعله.

وأشار إلى أنه لابد من الاتفاق على الحالة التي يمر بها شعبنا، "هل نحن في مرحلة دولة أم تحرر وطني...؟" مضيفا: "نحن شعب تحت الاحتلال ومباح له أن يواجهه بكل أشكال المقاومة المسلحة والشعبية وسياسيا ودبلوماسيا".

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