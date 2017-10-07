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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

السبت 07 أكتوبر 2017 10:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

قناة الأقصى - غزة

فتحت زوارق حربية صهيونية صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود بأن زوارق الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين في منطقة الواحة غرب بيت لاهيا بمسافة لا تتجاوز ٣ أميال بحرية، وأطلقت نيرانها بشكل عشوائي صوب مراكبهم مما اضطروا للهروب، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية والكيان برعاية مصرية صيف عام ٢٠١٤.

المصدر : صفا

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