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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بيت لحم وجنين

السبت 07 أكتوبر 2017 09:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بيت لحم وجنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت، مواطنيْن من بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى نور الدين ابراهيم الفاغوري (17عاما) من قرية واد رحال جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما استولت على مركبة والده.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عماد علي الشويكي (45عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته بحثا عن نجله محمد.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أنس عدنان حمارشة (17 عاماً) بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة يعبد قضاء جنين فجر اليوم، وهو طالب في الثانوية العامة

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة حمارشة وخرّبت محتوياته وفتشته، وهو نجل الأسير المحرر المقعد عدنان حمارشة الذي أمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

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