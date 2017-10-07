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الحرارة أعلى من معدلها السنوي وفرصة لسقوط أمطار غدا

السبت 07 أكتوبر 2017 08:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

الحرارة أعلى من معدلها السنوي وفرصة لسقوط أمطار غدا

قناة الأقصى - فلسطين

توقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

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الطقس: توقعات بانخفاض الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار
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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بـ 3 درجات
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الطقس: انخفاض درجات الحرارة

الطقس: الحرارة حول معدلها السنوي العام
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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

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