الحرارة أعلى من معدلها السنوي وفرصة أمطار غدا

قناة الأقصى - فلسطين

توقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.