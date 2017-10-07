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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

السبت 07 أكتوبر 2017 08:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

دخل خمسة أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة اليوم السبت، السابع من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت "صوت الأسرى" المختصة بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال إن الأسرى هم:

الأسيرة شروق صلاح إبراهيم دويات (19 عامًا) من القدس المحتلة، المحكومة بالسجن 16 عامًا، ومعتقلة منذ عام 2015، بتهمة طعنها مستوطنا بالقدس القديمة، وقد أمضت عامين في سجون الاحتلال.

ومن مدينة رام الله/ الأسيران جميل صالح حسن عنكوش المحكوم بالسجن 20 عامًا وجميل صالح حسن يوسف محكوم بالسجن 18 عامًا، وهما معتقلان منذ عام 2003 وأمضيا في سجون الاحتلال 14 عامًا.

والأسير حسن باجس محمد شيخ الرجبي من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2011، وأمضى ستة أعوام داخل سجون الاحتلال.

والأسير محمد شكري صالح البابلي من وسط القطاع المحكوم بالسجن 17 عاما بعد اعتقاله عام 2003 وأمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال.

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