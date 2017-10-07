  1. الرئيسية
  2. مقالات
  3. عرض الخبر

​المصالحة وصدق النوايا

السبت 07 أكتوبر 2017 07:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

​المصالحة وصدق النوايا
د.أيمن ناهية

د.أيمن ناهية

كاتب ومحلل سياسي

منذ صيف عام 2007م حتى ربيع هذا العام 2017م، كانت "إدارة الصراع" هي السلوك السائد، أي عدم محاولة حسم الصراع سلباً أو إيجاباً تماماً، والمراهنة على حل يأتي وحده لاحقاً.

وكان المَعلم الأبرز لذلك، إبقاء الحكومات التي كلّفها رئيس السلطة بعد الانقسام على مد غزة بجزء من احتياجاته، أي القيام بجزء من مهام الدولة. وذلك لاعتبارات ربما منها تقليص معاناة الشعب هناك، وتأكيد قيام الحكومة بمهامها، ومنها أيضاً ألا تكون حركة حماس المصدر الوحيد للأمن، والخدمات، والوظائف، فتسيطر على كل شيء. فكان الاستمرار ببعض الوظائف، جزءا من استمرار النفوذ السياسي، الذي قد يترجم أيضاً بخلق حالة تمرد أو رفض في القطاع. وفي البداية كانت حماس تتردد وتتحفظ على السماح باستلام الأموال من الضفة وتريد التحكم بها. مع الوقت اتضح أنّه لا يمكن الاستغناء عن الموارد الآتية من خارج القطاع. وبالتالي تم السمّاح مثلا لمحمد دحلان، القيادي السابق والخصم اللدود لحماس، بالبدء بالنشاط في القطاع، منذ ما لا يقل عن خمسة أعوام (2012)، وبلجان عمل مشتركة مع حماس. واتضح بالمقابل أن أي رهان على انهيار أو تمرد في القطاع غير ممكن، وحتى أن موقفا حادا تماماً وإلى النهاية من قبل مصر ودول عربية أخرى، وحتى (إسرائيل)، ضد حركة حماس غير ممكن.

كل هذه الأمور أخذت بعين الاعتبار، لكن ثمة شيء أكبر وأهم من المصلحة الشخصية والحزبية وأهم من التعويل على شخصيات ولاعبين إقليميين أو دوليين، وهو القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني وبالذات معاناة أهالي قطاع غزة، وقد اتضح لرئيس حركة حماس الجديد في غزة، يحيى السنوار، أن لا دحلان، ولا مصر، ولا أي ترتيب سيعوض ما كانت تقدمه السلطة، وأن الجهات الإقليمية لن تتخطى تماماً منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة، ورئاستهما. كما أنّه يقول علناً على الأقل، إنّه تم إدراك أنّ عدم المصالحة، يمنع بلورة مشروع وطني. ومن هنا بدأت حماس تقدم التنازلات وصولاً لمصالحة تنهي المعاناة في غزة، وتسمح بالدخول للقيادة الفلسطينية، (المنظمة والسلطة).

لذا تولدت قناعة لدى أطراف الانقسام تقديم أولوية الدولة، على أي عامل خارجي، وأهميتها كضمان للحياة والأمن. والواقع أيضاً أن أهم الثغرات والمخاوف الموجودة تتعلق أيضاً بمدى إيمان الأطراف المختلفة بالدولة، بديلا من الفصيل، وللمصلحة الشخصية، دون أن يلغي هذا الحقيقة المرة أن الدولة غير قائمة، والاحتلال مستمر.

ولعل أهم دليل في علم السياسة على استقلال الدولة يتمثل في سيادة واحدة كاملة غير منقوصة، لذا الجميع أمام اختبار حقيقي بصدق النوايا تجاه تحقيق المصالحة والخضوع لسلطة واحدة وسيادة واحدة بأنها الجهة الوحيدة التي تمتلك حق استخدام القوة، وتنظيم السوق والتجارة، والخدمات، والعلاقات الخارجية وعدم السماح لأي طرف أو حزب التطاول عليها معتقداً ربما بأنه لسبب تاريخي أو ديني أو فكري أو سياسي هو الأحق بذلك، وهذا سيعمل على إضعاف السلطة أو الحكومة أو الدولة وتصبح "طرطورًا" وهو ما يرجعنا إلى العهد الذي سبق الانقسام في قطاع غزة أدى إلى انفلات أمني.

لعل أهم حدث ساعد في تحقيق المصالحة هو إعلان حماس وثيقتها الجديدة في 1 أيار 2017م، وكان واضحًا أن هناك مراجعات فكرية تمت في الحركة لتبني وجهات نظر أكثر براغماتية ومواءمة للواقع السياسي بالتجاوب المطالب الرئيس عباس بحل اللجنة الإدارية وتسليم الأمن للحكومة وتسهيل أعمالها ومهامها في قطاع غزة، صحيح أن داخل حماس وداخل فتح من لا يريد المصالحة، لأسباب منها الشخصية عدم الثقة والقبول للآخر أو مصالح شخصية. فمهما بلغت الأعذار لا يمكن تحقيق المصالحة إلا بنجاح الحكومة في تسلم مهامها كاملة وحل جميع المعيقات للمصالحة برفع العقوبات الأخيرة التي فرضت على قطاع غزة وإنهاء معاناة المواطنين.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

تحالف أسطول الحرية: انتهت مبررات بقاء حصار غزة بعد المصالحة
alalam_636425756549502140_25f_4x3

نقاط حول المصالحة في أيامها الأولى
f7619e9893373fe612ec866dba8f42c0 (1)

هنية: جاهزون لدفع أي ثمن لإنجاح المصالحة
hdg

برهوم: الاحتلال المتضرر الرئيس من المصالحة
jgfdfj

قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

تحالف أسطول الحرية: انتهت مبررات بقاء حصار غزة بعد المصالحة
منذ 11 ساعة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القطاع
منذ 13 ساعة

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم
منذ 17 ساعة

الاحتلال يقمع فعالية مطالبة بفتح شارع مغلق بالخليل
منذ الأمس

يوسف للأقصى: مطلوب من السلطة وفتح خطوات عملية للمصالحة
منذ الأمس

إصابة خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب نابلس

مقالات

​المصالحة وصدق النوايا

​المصالحة وصدق النوايا

د.أيمن ناهية
سلاح المقاومة أبعد من المرحلة

سلاح المقاومة أبعد من المرحلة

د. فايز ابو شمالة
نقاط حول المصالحة في أيامها الأولى

نقاط حول المصالحة في أيامها الأولى

إبراهيم المدهون
عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي