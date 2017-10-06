تحطم طائرة استطلاع صهيونية على حدود القطاع

تحطّمت طائرة استطلاع صهيونية، مساء اليوم الجمعة، خلال مهمة في الأجواء على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال متحدث في قوات الاحتلال إن الطائرة من طراز "سكاي رايدر" (راكب السماء) تحطمت خلال مهام عسكرية روتينية تقوم بها في تلك المنطقة.

ولفت إلى أنه يجري فحص أسباب سقوط الطائرة.

وادعى المتحدث أنه لا مخاوف من تسرّب معلومات حساسة من تلك الطائرة. دون أن يحدد فيما إذا كان سقطت داخل أو خارج الحدود مع القطاع.

يشار إلى أنه يصل عدد طائرات الاستطلاع الصهيونية التي تحطمت منذ بداية العام إلى 10، سقطت في مناطق مختلفة من قطاع غزة والضفة المحتلة وجنوب لبنان. حيث سقطت طائرة قبل أسبوع في بيت لحم، وسبقها سقوط طائرتين قرب بيت لحم والخليل في 25 أيلول الماضي.