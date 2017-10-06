  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القطاع

الجمعة 06 أكتوبر 2017 08:21 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القطاع

أصيب 5  شبان، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن 4 شبان أصيبوا بجراح طفيفة جراء إطلاق الاحتلال الاعيرة المطاطية وقنابل الغاز باتجاه المواطنين قرب المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن فتى (17عاما)، أصيب بجراح متوسطة جراء تعرضه لطلق ناري في القدم من قبل الاحتلال في القدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتشهد مناطق التماس شرقي قطاع غزة وشماله مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال أيام الجمعة رفضًا لاستمرار الحصار الذي يُطّوق السكان منذ أكثر من عشر سنوات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
bbb

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم
التقاط

الاحتلال يقمع فعالية مطالبة بفتح شارع مغلق بالخليل
ي

الاحتلال يغلق طريق رام الله-نابلس لتأمين مارثون للمستوطنين
8GR71489142279SXqe

الاحتلال يقتحم بلدة بيت فجار قرب بيت لحم
sdtgdf

مطالبات بوقف الاجراءات العقابية ضد القطاع الصحي بغزة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم
منذ 5 ساعات

الاحتلال يقمع فعالية مطالبة بفتح شارع مغلق بالخليل
منذ 21 ساعة

يوسف للأقصى: مطلوب من السلطة وفتح خطوات عملية للمصالحة
منذ 13 ساعة

إصابة خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب نابلس
منذ 23 ساعة

أوقاف القدس تدين حكما صهيونيا يتدخل في شؤون الأقصى
منذ الأمس

حماس: غزة ووزاراتها أصبحت تحت إدارة الحكومة

مقالات

نقاط حول المصالحة في أيامها الأولى

نقاط حول المصالحة في أيامها الأولى

إبراهيم المدهون
عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف