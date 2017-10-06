إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القطاع

أصيب 5 شبان، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن 4 شبان أصيبوا بجراح طفيفة جراء إطلاق الاحتلال الاعيرة المطاطية وقنابل الغاز باتجاه المواطنين قرب المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن فتى (17عاما)، أصيب بجراح متوسطة جراء تعرضه لطلق ناري في القدم من قبل الاحتلال في القدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتشهد مناطق التماس شرقي قطاع غزة وشماله مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال أيام الجمعة رفضًا لاستمرار الحصار الذي يُطّوق السكان منذ أكثر من عشر سنوات.