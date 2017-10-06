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الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم

الجمعة 06 أكتوبر 2017 06:10 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم

اعتدت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (14 عاما) لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة على أراضي القرية.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال كمنت للمشاركين في محيط خزان مياه القرية الجديد إلا انها فشلت في اعتقال احد.

وأضاف، أن جنود الاحتلال طردوا الصحفيين المتواجدين في المكان ولاحقوهم بالسب والشتم بألفاظ نابية.

وكانت المسيرة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة العشرات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب .

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