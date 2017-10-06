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الاحتلال يقمع فعالية مطالبة بفتح شارع مغلق بالخليل

الجمعة 06 أكتوبر 2017 02:30 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقمع فعالية مطالبة بفتح شارع مغلق بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قمعت قوّات الاحتلال الصهيونية، بعد ظهر الجمعة، اعتصامًا مطالبًا بفتح شارع خربة قلقس المغلق منذ نحو 20 عامًا جنوب محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وقال مراسلنا إن قوّات الاحتلال أطلقت قنابلها الغازية والصوتية صوب المواطنين الذين أدّوا صلاة الجمعة على مدخل الخربة المغلق، وسط احتشاد كبير للجنود الصهاينة.

وأشار إلى أنّ المشاركين رفعوا الشعارات المطالبة برفع الإغلاق، والأخرى المطالبة بضرورة حرية حركة المواطنين بعد وفاة عدد من المواطنين جراء عبورهم الشارع الالتفافي من وإلى القرية نحو الخليل.

وأصيب عدد من الصحفيين والمصورين والنشطاء بحالات اختناق، فيما أخلت قوّات الاحتلال المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

ويتكرر الاعتصام الأسبوعي على مدخل هذه الخربة الواقعة إلى جوار مستوطنة "بيت حجاي" جنوب الخليل، ويمر بجوارها الشارع الالتفافي المسمّى خط (60).

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