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الاحتلال يغلق طريق رام الله-نابلس لتأمين مارثون للمستوطنين

الجمعة 06 أكتوبر 2017 02:29 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يغلق طريق رام الله-نابلس لتأمين مارثون للمستوطنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية صباح الجمعة غالبية الطرق التي تصل بين مدينتي رام الله ونابلس لبضعة ساعات، بالإضافة إلى حاجز زعترة، وذلك لتأمين ماراثون ينظمه المستوطنون هناك.

وأفاد شهود أن الإغلاق أجبر المواطنين على سلوك طرق التفافية بديلة، فيما أعلن جيش الاحتلال أن الإغلاق سيستمر إلى ساعات الظهيرة.

وشهدت الطرق انتشارًا مكثفًا لجيبات الاحتلال، كما انتشرت سيارات الشرطة الصهيونية لتأمين المارثون، وأغلقت الشوارع ومنعت مرور مركبات المارة لحين انتهائه، ما أرغم الراغبين المواطنين على سلوك طرق تتسم بالوعورة والمسافة الأطول لغرض قضاء حاجاتهم.

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