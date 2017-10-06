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إصابة خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب نابلس

الجمعة 06 أكتوبر 2017 07:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابة خطيرة باعتداء للمستوطنين قرب نابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب اليوم الجمعة، الشاب محمود جرارعة (26 عاما) من سكان بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس بجروح بالغة جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال تنقله في سيارته على الطريق العام نابلس-رام الله.

وذكرت مصادر صحفية أن مستوطني مستعمرة "شيلو" ألقوا الحجارة على السيارة التي استقلها جرارعة بعد منتصف الليلة الماضية؛ ما أدى إلى إصابته بكسور في الجمجمة، وجروح، وقد وصفت حالته بالخطيرة.

يذكر أن مستوطنة "شيلو" أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب شرق نابلس وشمال شرق رام الله، وتقع على أراضي قرى وبلدات: قريوت، والمغير، وقرية خربة أبو فلاح، وترمسعيا.

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