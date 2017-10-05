يوسف للأقصى: مطلوب من السلطة وفتح خطوات عملية للمصالحة

طالب حسن يوسف القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، أن تقدم السلطة وحركة فتح على خطوات إيجابية وعملية بعد حلّ اللجنة الإدارية في غزة وتمكين حكومة التوافق من أداء عملها في القطاع.

وقال يوسف في لقاء مع قناة الأقصى الفضائية، مساء الخميس، إن الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة صعب وقاسٍ للغاية، وينبغي على رئاسة السلطة والحكومة وفتح اتخاذ خطوات إيجابية في مقدمتها وقف الإجراءات المتخذة مؤخرا ضد القطاع.

وأضاف أن حركة حماس حلّت اللجنة الإدارية، ومكّنت الحكومة في غزة واستلمت الأخيرة مهامها في القطاع دون عائق، إلّا أننا فوجئنا أن قرار إلغاء العقوبات أُجِل لما بعد اجتماعات القاهرة بين حماس وفتح المقررة الأسبوع المقبل.

وفي وقفات عديدة خلال وجود رئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله بغزة، طالب المواطنون في القطاع الحكومة أن تؤدي مهامها بشكل كامل، وتوقف الإجراءات العقابية التي شددت من الحصار وأدت لتدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت حركة حماس إنها ستعمل على دعم حكومة الوفاق الوطني وتعزيز دورها للقيام بمهامها.

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن حماس ستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في حوارات القاهرة، وستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها، مشيرا إلى أن حماس ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع حركة فتح، وجاهزة للبدء بتنفيذها دون حوارات وفق اتفاق القاهرة 2011م.