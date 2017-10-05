إنستغرام تطلق وظيفة استطلاع الآراء

أعلنت خدمة إنستغرام إطلاق وظيفة مصغرة لاستطلاع الآراء داخل قصص إنستغرام، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأصدقاء وتكون هذه الأسئلة مصحوبة بإجابتين محتملتين، وتعمل هذه الوظيفة عن طريق الملصقات (stickers).

وتتم عملية إضافة التصويت بطريقة مشابهة لإضافة أي ملصق آخر في إنستغرام، وذلك بمجرد سحب وإفلات الملصق فوق الصورة في القصة، وسيتم تلقائيا عرض خيار أمام المستخدم لتخصيص الأسئلة والخيارات.

وأوضحت الشركة -المملوكة لفيسبوك- أن المستخدم الذي يشارك في الاستطلاع ستظهر له نتيجة التصويت الحالية، أما إذا أراد مشاهدة نتيجة التصويت بنفسه فعليه فتح قائمة مشاهدي تلك الصورة أو الفيديو على قصته، وسيظهر له العدد الإجمالي للمصوتين ومن صوَّت وماذا اختار.

وتروج الشركة للوظيفة الجديدة من خلال التأكيد على أنها أداة مساعدة للحياة اليومية؛ حيث يمكن استطلاع آراء الأصدقاء بشأن "الملابس التي يرتديها المستخدم في الصباح" أو "إلى أين يذهب المستخدم لتناول طعام العشاء؟"

وإلى جانب ملصقات التصويت الجديدة، أضافت إنستغرام أيضا أداة "قطارة العين" التي ستتيح للمستخدم استخلاص ألوان من صوره واستخدامها في النص وفرشاة الألوان، وكذلك أداة محاذاة (تقتصر حاليا على نظام آي أو إس) لمساعدة المستخدم في التأكد من أن النص والملصقات تتوسط الصور تماما.

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