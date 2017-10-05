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أوقاف القدس تدين حكما صهيونيا يتدخل في شؤون الأقصى

الخميس 05 أكتوبر 2017 08:32 م بتوقيت القدس المحتلة

أوقاف القدس تدين حكما صهيونيا يتدخل في شؤون الأقصى

أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية، في مدينة القدس المحتلة، قرار محكمة الاحتلال، منع الأطفال الفلسطينيين من اللعب في باحات المسجد الأقصى.

وقالت الدائرة، في بيان لها: "تناقلت وسائل الإعلام بأن ما يسمى بالـمحكمة العليا الإسرائيلية، قد أصدرت قرارا قضائيا بإلزام أفراد الشرطة الـمتواجدة في الـمسجد الأقصى، بمنع الأطفال من اللعب في باحات الـمسجد".

وأضافت أن القرار جاء "بناء على التماس مقدّم من جمعيات يهودية يمينية متطرفة.

وأوضحت دائرة الأوقاف أنها لا تعترف بأحقية المحاكم الصهيونية في التدخل بشؤون المسجد الأقصى، ولذلك ترفض أي استدعاءات من قبل المحاكم لجلسات تنظر في قضايا صهيونية مرفوعة ضدها.

وعادة، ما يلهو الأطفال الفلسطينيين من سكان البلدية القديمة في مدينة القدس، داخل ساحات المسجد، نظرا لعدم وجود مناطق ترفيهية في البلدة.

وقالت الدائرة، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد: "نؤكد المرة تلو المرة بأن المسجد البالغ مساحته 144 دونما (144 ألف متر مربع) (..) هو مسجد إسلامي خالص للـمسلمين وحدهم لا يحق لأي جهة إسرائيلية سواء أكانت حكومية أو قضائية أن تتدخل في شؤون هذا الـمسجد".

وأضافت: "إن أية قرارات قضائية أو قرارات قانونية تصدر عن الـمحاكم الإسرائيلية لا نعترف بها، ولا تلزم الـمسلمين ولا دائرة الأوقاف الإسلامية، وكذلك لا نعترف بسيادة القانون الإسرائيلي على الـمسجد الأقصى".

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