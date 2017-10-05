القانوع: تنظيم مسيرة نسوية تطبيعية أمر مرفوض

عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استهجانها ورفضها لدعوة لجنة تابعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية إلى مسيرة نسوية تطبيعية في أريحا الأسبوع المقبل.

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي إرسال ما يسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية دعوة لتغطية مسيرة نسوية فلسطينية إسرائيلية جنوب شرق أريحا الأسبوع المقبل هو خروج عن الإجماع الوطني وإهانة لتاريخ شعبنا وحاضره ومستقبله.

وأكد القانوع أن هذا يأتي في إطار المساهمة في تحسين صورة الاحتلال، معبراً عن رفض الحركة لهذه المسيرة.

ودعا إلى عدم الاستجابة لها ومواجهتها وعزل القائمين عليها وإجهاض كل جهد تطبيعي مع الكيان الصهيوني.