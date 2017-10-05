كيف تتعامل مع نفخة البطن؟

تمثل نفخة البطن مشكلة مزعجة جدا للشخص الذين يعاني منها، وتسبب له حرجا بالغا أمام الآخرين. فكيف التفاعل معها؟
ويرجع الانتفاخ لأسباب عدة، منها تناول أطعمة معينة مثل البقوليات، أو عدم تحمل مواد معينة مثل سكر الحليب، ويمكن مواجهة الانتفاخ بطرق عدة، فما هي؟
أوضحت المتحدثة باسم الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي داجمار ماينز أنه مع كل قضمة لا يدخل الطعام فقط إلى الجسم، بل أيضا الهواء، والذي يخرج جزء منه خلال التجشؤ، ويصل الباقي إلى الأمعاء.
وأثناء عملية الهضم تقوم البكيتريا بإفراز الهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان. وتختلط هذه الغازات مع الهواء وتتحرك في الأمعاء باحثة عن طريقها للخروج على شكل "الريح".
وأضافت ماينز أن الانتفاخات تعد من حيث المبدأ علامة على عمل الأمعاء، مشيرة إلى أن المعدل الطبيعي لخروج هذه الغازات يتراوح بين ثماني وعشر مرات باليوم.
وأضافت ماينز أن الأطعمة النيئة، مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان تعزز حدوث انتفاخ البطن، بالإضافة إلى البقوليات والكرنب والخبز الطازج والبصل.
من جانبها، قالت أورسولا هيلبرت-موليج، من الرابطة الألمانية لأطباء العلاج الطبيعي، إن الكميات الكبيرة من المشروبات الغازية يمكن أن تتسبب أيضا في زيادة محتوى الغاز في الأمعاء.
وأحيانا يشعر الشخص بأن لديه انتفاخات مستمرة، ورغبة في إخراجها، ويتعين عليه الذهاب إلى الطبيب إذا زاد عدد مرات الانتفاخات عن عشرين مرة باليوم، أو عندما تسبب الشعور بالألم.
وقد لا يكون المسؤول عن انتفاخ البطن تكوّن الغازات، وإنما عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) أو الفركتوز (سكر الفاكهة). ويوجد اللاكتوز في القشطة واللبن الرائب والآيس كريم، أما الفركتوز فيوجد في الفواكه وبعض المنتجات التي يضاف إليها.
ويمكن التحقق من عدم تحمل اللاكتوز بسهولة، وذلك عن طريق الميل المتكرر لتكوين البطن للانتفاخات في غضون ساعة من تناول أحد منتجات الألبان؛ حيث يفتقر جسم المصاب إلى إنزيم اللاكتاز، الذي يعمل على تفكيك سكر اللاكتوز في الأمعاء.
وعموما ينصح لتقليل النفخة بالتالي:
- الحد من تناول الأغذية المسببة للنفخة.
- تناول الطعام بهدوء مع مضغه بشكل جيد؛ حيث إن تناول الطعام بسرعة يتسبب في دخول المزيد من الهواء إلى البطن.
- ممارسة الحركة، التي تساعد في التخلص من الانتفاخات، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أعمالا تتطلب الجلوس فترات طويلة، كما تساعد التمارين الخفيفة التي تستهدف شد واسترخاء عضلات البطن، في التخلص من هذه المشكلة، مثل تمرين ركوب الدراجة في الهواء أثناء الاستلقاء على الظهر