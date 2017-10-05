الحمد الله والوفد المرافق له يغادر غزة

قناة الأقصى - غزة

غادر رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله والوفد المرافق له قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، بعد تسلم حكومته لمهامها رسميا في قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية، إن الحمد الله والوفد المرافق له، قد غادر قطاع غزة ظهر اليوم عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وكان وفد حكومة الوفاق وصل إلى قطاع غزة، الاثنين الماضي، والذي ضم كافة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في إطار اتفاق تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وتسلم وزراء حكومة الوفاق مهامهم الحكومية في قطاع غزة، عقب عقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة الاثنين الفائت.