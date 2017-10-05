حماس تنتخب العاروي نائبا لرئيس مكتبها السياسي

انتخبت حركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي صالح العاروري (51 عامًا)، نائبًا لرئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية.

وبحسب مصادر خاصة لقناة الأقصى الفضائية، فإنه تم انتخاب العاروري من قبل المكتب السياسي للحركة وحسب النظام الأساسي للحركة.

وينحدر العاروري؛ الذي يعتبر مؤسس "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في الضفة المحتلة، من بلدة عارورة شمالي مدينة رام الله.

ويحمل العاروري شهادة بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل، وهو متزوج وله ابنتان.

والتحق بالعمل في الحركة الإسلامية في سن مبكرة بالمدرسة ونشاط المساجد، ثم قاد العمل الطلابي الإسلامي في الجامعة منذ عام 1985 حتى اعتقاله في عام 1992. وكان قد انضم لـ "حماس" عام 1987، وشارك في مختلف أشكال مقاومة الاحتلال منذ انطلاقة الحركة.

وتعرض العاروري للاعتقال من قبل قوات الاحتلال إداريًا خلال السنوات 1990 - 1992.

وبدأ بتشكيل جهاز عسكري لـ "حماس" في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين عامي 1991 - 1992، ما أسهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة عام 1992.

واعتقلت قوات الاحتلال العاروري منذ عام 1992 وحتى 2007 بتهمة تشكيل الخلايا الأولى للكتائب في الضفة، ثم أعيد اعتقاله بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه ولمدة ثلاث سنوات حتى سنة 2010، حيث قررت المحكمة العليا الصهيونية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين، وتنقل في عدة دول.

اختير العاروري عضوا في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010، وهو أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة "وفاء الأحرار".