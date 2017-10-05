  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خلال تفقد الحمد الله لمجمع الشفاء الطبي..

مطالبات بوقف الاجراءات العقابية ضد القطاع الصحي بغزة

الخميس 05 أكتوبر 2017 12:18 م بتوقيت القدس المحتلة

مطالبات بوقف الاجراءات العقابية ضد القطاع الصحي بغزة

زار رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقام بعيادة المرضى في أقسام العناية المكثفة.

وطالب عشرات المواطنين رئيس الوزراء أثناء زيارته للمستشفى بوقف الإجراءات العقابية في ملف الصحة وأهمها التحويلات الطبية وتوفر الدواء.

ورافق الحمد الله في جولته التفقدية وزير الصحة جواد عواد، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وكان باستقبالهم وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش ومدراء وأطباء.

بدوره تطرق مدير عام مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس إلى أبرز أزمات القطاع الصحي، مشيرا إلى وجود نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، لافتا إلى معاناة المرضى بسبب ووقف التحويلات العلاجية للخارج.

وبين أن مجمع الشفاء الطبي هو الأكبر في فلسطين، حيث يضم ثلاث مستشفيات ويقدم خدمات طبية لـ300 ألف مواطن يترددون إليه.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
-1616641310

مسيرة جماهيرية لحماس شمال القطاع مباركة لعملية القدس
22007886_1711356888882719_2955409677274417392_n

عشرات الصحفيين بغزة يشاركون في وقفة لدعم المصالحة

ميلادينوف: الاقتصاد يجب أن يتعافى وسنتابع تسلم الحكومة لمهامها بغزة

تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب أنس شديد

برهوم يدعو عباس لإلغاء جميع إجراءاته العقابية ضد غزة

الأخبار الرئيسية

منذ 40 دقيقة

حماس: غزة ووزاراتها أصبحت تحت إدارة الحكومة
منذ 3 ساعات

تعزيزات مشددة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
منذ 3 ساعات

مداهمات متفرقة في الضفة المحتلة
منذ ساعة

أجهزة السلطة تعتقل طالباً وتسدعي أسيرين محررَين
منذ 18 ساعة

400 حالة اعتقال بينها 55 طفلاً و 8 نساء وفتيات خلال سبتمبر الماضي
منذ 14 ساعة

هدم 3 منازل بالقدس وإخطار العشرات خلال أيلول المنصرم

مقالات

عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة