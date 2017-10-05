مطالبات بوقف الاجراءات العقابية ضد القطاع الصحي بغزة

زار رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، اليوم الخميس، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقام بعيادة المرضى في أقسام العناية المكثفة.

وطالب عشرات المواطنين رئيس الوزراء أثناء زيارته للمستشفى بوقف الإجراءات العقابية في ملف الصحة وأهمها التحويلات الطبية وتوفر الدواء.

ورافق الحمد الله في جولته التفقدية وزير الصحة جواد عواد، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وكان باستقبالهم وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش ومدراء وأطباء.

بدوره تطرق مدير عام مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس إلى أبرز أزمات القطاع الصحي، مشيرا إلى وجود نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، لافتا إلى معاناة المرضى بسبب ووقف التحويلات العلاجية للخارج.

وبين أن مجمع الشفاء الطبي هو الأكبر في فلسطين، حيث يضم ثلاث مستشفيات ويقدم خدمات طبية لـ300 ألف مواطن يترددون إليه.