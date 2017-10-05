حماس: غزة ووزاراتها أصبحت تحت إدارة الحكومة

قناة الأقصى - غزة

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الخميس، إنها ستعمل على دعم حكومة الوفاق الوطني وتعزيز دورها للقيام بمهامها.

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن حماس ستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في حوارات القاهرة، وستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها، مشيرا إلى أن حماس ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع حركة فتح، وجاهزة للبدء بتنفيذها دون حوارات وفق اتفاق القاهرة 2011م.

وكان وفد حكومة الوفاق وصل إلى قطاع غزة، الاثنين الماضي، والذي ضم كافة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، في زيارة تاريخية، هي الثانية للحكومة منذ تشكيلها في عام 2014، في إطار لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وتسلم وزراء حكومة الوفاق مهامهم الحكومية في قطاع غزة، عقب عقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة الاثنين الفائت.