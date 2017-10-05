تعزيزات مشددة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحمت مجموعات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية شرطة وجيش الاحتلال.

وقالت مصادر إعلامية إنه ومع ساعات الصباح الأولى، اقتحمت مجموعات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية شرطة وجيش الاحتلال، وتجولت في باحاته

وقوبلت عملية الاقتحام بهتافات وتكبيرات المرابطين في المسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات، تزامنا مع دعوات "منظمات الهيكل" المزعوم لتكثيف والمشاركة باقتحامات واسعة للأقصى بدء من اليوم وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري، بمناسبة حلول الأعياد اليهودية.

وتستعد مجموعات من المستوطنين إلى تنظيم مسيرة استفزازية في البلدة القديمة باتجاه سوق القطانين المُفضي للمسجد الأقصى، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي طلبت من تجار السوق عدم فتح محالهم التجارية تفاديا من احتكاكات واعتداءات المستوطنين.