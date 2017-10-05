  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور : تعزيزات مشددة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الخميس 05 أكتوبر 2017 09:28 ص بتوقيت القدس المحتلة

تعزيزات مشددة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحمت مجموعات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية شرطة وجيش الاحتلال.

وقالت مصادر إعلامية إنه ومع ساعات الصباح الأولى، اقتحمت مجموعات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية شرطة وجيش الاحتلال، وتجولت في باحاته

وقوبلت عملية الاقتحام بهتافات وتكبيرات المرابطين في المسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات، تزامنا مع دعوات "منظمات الهيكل" المزعوم لتكثيف والمشاركة باقتحامات واسعة للأقصى بدء من اليوم وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري، بمناسبة حلول الأعياد اليهودية.

وتستعد مجموعات من المستوطنين إلى تنظيم مسيرة استفزازية في البلدة القديمة باتجاه سوق القطانين المُفضي للمسجد الأقصى، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي طلبت من تجار السوق عدم فتح محالهم التجارية تفاديا من احتكاكات واعتداءات المستوطنين.

تعزيزات مشددة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
تعزيزات مشددة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

هدم 3 منازل بالقدس وإخطار العشرات خلال أيلول المنصرم
أطفال في ساحات الأقصى

قرار صهيوني بمنع الأطفال من اللعب في باحات الأقصى
xxx

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
22141235_1754367974640096_7134503440237937211_n

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية
nn

17 عامًا على اندلاع انتفاضة الأقصى

الأخبار الرئيسية

منذ 40 دقيقة

حماس: غزة ووزاراتها أصبحت تحت إدارة الحكومة
منذ 3 ساعات

مداهمات متفرقة في الضفة المحتلة
منذ 22 دقيقة

مطالبات بوقف الاجراءات العقابية ضد القطاع الصحي بغزة
منذ ساعة

أجهزة السلطة تعتقل طالباً وتسدعي أسيرين محررَين
منذ 18 ساعة

400 حالة اعتقال بينها 55 طفلاً و 8 نساء وفتيات خلال سبتمبر الماضي
منذ 14 ساعة

هدم 3 منازل بالقدس وإخطار العشرات خلال أيلول المنصرم

مقالات

عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة