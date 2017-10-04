ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد لـ502

قناة الأقصى

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى(502) أسير، بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال حكمًا جديداً بالمؤبد بحق الأسير زياد عواد من الخليل بالضفة المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت حكماً بالسجن المؤبد مرتين اضافة الى غرامة مالية تقدر 250 ألف شيكل بحق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار زياد حسان عواد (45 عاماً) من بلدة إذنا قضاء الخليل، وذلك بعد إدانته بقتل ضابط في شرطة الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عام 2014، قرب مستوطنة كريات أربع.

وأشار إلى أن الأسير عواد كان أطلق سراحه في صفقة وفاء الاحرار عام 2011 ، واعاد الاحتلال اعتقاله في يوليو من العام 2014 ، واتهمه بتنفيذ عملية قتل ضابط الاستخبارات في شرطة الاحتلال المدعو " باروخ مزراحي" وإصابة ثلاثة آخرين بمساعدة نجله عز الدين (18 عام) في عملية ترقوميا غرب الخليل، وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين اضافة إلى 16 عاما وغرامة مالية تقدر بـ(70 ألف دولار) كتعويض لذوى القتيل، وكانت النيابة العسكرية في عوفر قد طلبت من المحكمة اصدار حكم بالإعدام بحقه ، بينما قامت بهدم منزله بعد عام على اعتقاله.

وأضاف أن حكم المؤبد بحق عواد هو السابع منذ بداية العام الحالي وكانت اصدرت محاكم الاحتلال قبل ايام حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير "أمجد مصطفى النجار" (37 عام) من بلدة سلواد شمالي رام الله، وغرامة مالية 350 ألف شيكل، بتهمة المشاركة تنفيذ عملية أسفرت عن مقتل مستوطن واصابة ثلاثة اخرين بجراح في شهر يونيو من العام 2015 .

وبيّن الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل صهاينة سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل صهاينة.