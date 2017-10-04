الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس نزيه أبو عون

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء عن القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ نزيه سعيد أبوعون (56 عاماً) من بلده جبع جنوب مدينة جنين، وذلك بعد اعتقالٍ إداري دام 8 أشهر .

قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال القيادي "أبوعون" خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها بتاريخ 7/2/2017 ، وذلك بعد مداهمة منزله في بلده جبع، علماً بأنه لم يمض على تحرره من سجون الاحتلال سوى شهرين فقط من آخر اعتقال، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر ثم جدد له لمرة ثانية لأربعة أشهر وتم الإفراج عنه اليوم .

ويعتبر القيادي "أبوعون" من وجهاء مدينة جنين، وأحد قيادات الحركة الإسلامية فيها،اعتقل العديد من المرات وأمضى ما يقارب من 18 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها تحت الاعتقال الإداري دون تهمه، وأول اعتقال له كان خلال الانتفاضة الأولى عام 1993، وأمضى 4 سنوات ، ثم عاد ليعتقل مرة أخرى عام 1998، وأمضى 6 سنوات، وبعد عام 2005 بدأ مسلسل الاعتقالات الإدارية بحقه، فما يكاد يتحرر حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى ، ولقب بعميد الأسرى الإداريين في عام 2010 ، حيث أمضى أطول فترة اعتقال إداري وصلت إلى 4 سنوات متواصلة