  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير ياسين أبو لفح

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 09:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير ياسين أبو لفح

أجلت محكمة عوفر العسكرية محاكمة الأسير المحرر المعاد اعتقاله ياسين محمد فرج أبو لفح (28 عاماً)، من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس حتى الثاني عشر من الشهر القادم .

قوات الاحتلال أعادت اعتقال "أبولفح" بتاريخ 5/9/2017، بعد اقتحام منزله، وتفتيشه، بينما كان ينتظر أسبوع فقط لاتمام مراسم زفافه، وقد أفرج عنه قبل 8 أشهر بعد اعتقاله لأكثر من 23 شهراً منها 4 أشهر في الاعتقال الإداري قبل تحويل ملفه إلى قضية، وخلال تلك الشهور بدأ في إجراءات الزواج وكان من المقرر أن يتم زفافه خلال أيام، فقام الاحتلال بإعادة اعتقاله .

يشار إلى أن الأسير "أبو لفح" يعتبر من الناشطين البارزين في مجال دعم والتضامن مع قضية الأسرى، ويُطلق عليه "مصمم الأسرى" لاختصاصه في مجال الرسم الجرافيكي الداعم للأسرى، كما أنه أمضى سابقاً 5 سنوات متفرقة في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وكان أولى مراحل اعتقاله خلال طفولته حيث كان يبلغ من العمر 16 عاماً .

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
mm

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مدن الضفة المحتلة
nnnnn

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
hdg

برهوم: الاحتلال المتضرر الرئيس من المصالحة
201710030912451

الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب
large_64da1e791875214471284959581ce828

الاحتلال يعتقل خمسة شبان خلال اقتحام مخيم شعفاط

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مدن الضفة المحتلة
منذ 17 ساعة

هنية: جاهزون لدفع أي ثمن لإنجاح المصالحة
منذ 18 ساعة

فوزي لقيادة حماس: سيسجل التاريخ أنكم وحدتم الفلسطينيين
منذ 21 ساعة

حماس: نتطلع لطي صفحة الانقسام وتجاوز المرحلة الماضية
منذ 15 ساعة

برهوم: الاحتلال المتضرر الرئيس من المصالحة
منذ 23 ساعة

الحكومة تنهي جلستها دون رفع العقوبات عن غزة
منذ 22 ساعة

قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة

مقالات

عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة