الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير ياسين أبو لفح

أجلت محكمة عوفر العسكرية محاكمة الأسير المحرر المعاد اعتقاله ياسين محمد فرج أبو لفح (28 عاماً)، من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس حتى الثاني عشر من الشهر القادم .

قوات الاحتلال أعادت اعتقال "أبولفح" بتاريخ 5/9/2017، بعد اقتحام منزله، وتفتيشه، بينما كان ينتظر أسبوع فقط لاتمام مراسم زفافه، وقد أفرج عنه قبل 8 أشهر بعد اعتقاله لأكثر من 23 شهراً منها 4 أشهر في الاعتقال الإداري قبل تحويل ملفه إلى قضية، وخلال تلك الشهور بدأ في إجراءات الزواج وكان من المقرر أن يتم زفافه خلال أيام، فقام الاحتلال بإعادة اعتقاله .

يشار إلى أن الأسير "أبو لفح" يعتبر من الناشطين البارزين في مجال دعم والتضامن مع قضية الأسرى، ويُطلق عليه "مصمم الأسرى" لاختصاصه في مجال الرسم الجرافيكي الداعم للأسرى، كما أنه أمضى سابقاً 5 سنوات متفرقة في سجون الاحتلال، غالبيتها في الاعتقال الإداري، وكان أولى مراحل اعتقاله خلال طفولته حيث كان يبلغ من العمر 16 عاماً .