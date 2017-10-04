الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، من مدن الخليل وجنين وبلدة حزما المحتلة.

فمن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد قيس عمارنة من يعبد بجنين ، بعد مداهمتها منزل ذويه وتفتيشه الليلة الماضية .

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بزعم العثور على أسلحة بحوزتهما قرب مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنة كفاح صالح بدران الخطيب من بلدة حزما.

وشنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لبلدات القدس المحتلة، وعاثت في منازل المواطنين الخراب.