  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مدن الضفة المحتلة

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 08:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، من مدن الخليل وجنين وبلدة حزما المحتلة.

فمن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد قيس عمارنة من يعبد بجنين ، بعد مداهمتها منزل ذويه وتفتيشه الليلة الماضية .

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بزعم العثور على أسلحة بحوزتهما قرب مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنة كفاح صالح بدران الخطيب من بلدة حزما.

وشنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لبلدات القدس المحتلة، وعاثت في منازل المواطنين الخراب.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
nnnnn

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
hdg

برهوم: الاحتلال المتضرر الرئيس من المصالحة
jgfdfj

عربة الضفة في قطار المصالحة
201710030912451

الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب
large_64da1e791875214471284959581ce828

الاحتلال يعتقل خمسة شبان خلال اقتحام مخيم شعفاط

الأخبار الرئيسية

منذ 15 ساعة

هنية: جاهزون لدفع أي ثمن لإنجاح المصالحة
منذ 17 ساعة

فوزي لقيادة حماس: سيسجل التاريخ أنكم وحدتم الفلسطينيين
منذ 20 ساعة

حماس: نتطلع لطي صفحة الانقسام وتجاوز المرحلة الماضية
منذ 14 ساعة

برهوم: الاحتلال المتضرر الرئيس من المصالحة
منذ 22 ساعة

الحكومة تنهي جلستها دون رفع العقوبات عن غزة
منذ 20 ساعة

قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة
منذ الأمس

اعتقالات وإخطار بهدم منزل الشهيد الجمل بالضفة

مقالات

عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة