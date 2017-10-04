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34 أسيرة في "هشارون" يعانين ظروفاً قاسية

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 07:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

34 أسيرة في "هشارون" يعانين ظروفاً قاسية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "34 أسيرة يقبعن في سجن "هشارون" الإسرائيلي بينهن 10 قاصرات، يعانين من ظروف نفسية صعبة، وأوضاع صحية وحياتية قاسية ومقلقة".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى منهن، لا سيما أن عددا من الأسيرات يمررن بظروف نفسية وصحية سيئة وصعبة، ولا يقدم لهن العلاجات اللازمة والتشخيص الصحيح، وتكتفي الإدارة بإعطائهن المسكنات والمهدئات.

كما اشتكت الأسيرات في هشارون، من الإزعاج الشديد الناتج عن السجينات الصهيونيات الجنائيات، اللاتي يقبعن في غرف ملاصقة لغرفهن، ويعمدن الصراخ الدائم وشتمهن وسبهن للأسيرات ليل نهار.

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