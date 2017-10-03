برهوم: الاحتلال المتضرر الرئيس من المصالحة

قناة الأقصى - غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، أن الاحتلال الصهوني هو المتضرر الرئيس من الوحدة والمصالحة كونها مصدر قوة للشعب الفلسطيني الذي أراد له أن يبقى منقسما.

وقال برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن الرد الحقيقي على تصريحات نتنياهو حول المصالحة يجب أن يكون بمزيد من الوحدة والترابط والإسراع في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأشار برهوم إلى أهمية إنجاز إستراتيجية وطنية تجتمع عليها مكونات الشعب الفلسطيني من أجل التفرغ لمواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق شعبنا.

وكان نتنياهو زعم أن الكيان لن تقبل المصالحة بين حركتي فتح وحماس على حساب عدم إعادة الجنود الصهاينة المأسورين لدى حماس بغزة.