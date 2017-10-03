  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

فوزي لقيادة حماس: سيسجل التاريخ أنكم وحدتم الفلسطينيين

بالصور : هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:16 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية

قناة الأقصى - غزة

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في منزله بمدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، وزير المخابرات المصرية خالد فوزي.

وأكد هنية أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته في إقامة دولة فلسطينية حرة ذات سيادة.

وقال هنية إن الموقف المصري يعكس إرادة الشعب المصري والإصرار القوي على طي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

وبيّن أن الموقف المصري لم يكن نظرياً ولا من باب تسجيل الموقف سياسيا، بل ناقشوا معنا كل التفاصيل ودخلوا معنا في كل الزوايا، قائلاً: فكرنا معا في كيفية اختيار النقلة النوعية المطلوبة لهذه المرحلة.

ووصف رئيس المكتب السياسي الزيارة بـ"التاريخية"، مشدداً على أن مصر دائما في قلب كل فلسطيني وكل عربي وخاصة أهل غزة الذين يعيشون الجوار.

ولفت إلى أنها تحمل لحركة حماس الكثير وتمنح الكثير من التفاؤل بأن الانقسام أصبح خلف ظهورنا وأن صفحة الانقسام انطوت وستنطوي إلى الأبد.

ونوه هنية إلى أن حركة حماس بدأت خطوة مهمة على صعيد إنهاء الانقسام من العاصمة المصرية، بدءاً من حل اللجنة الإدارية ووصول الحكومة إلى القطاع إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف: سنعقد المصالحة مهما كان الثمن، وسنعالج القضايا مهما كانت صعبة، مبيناً أن حماس وجدت من فتح ورام الله التوجه الصادق والتقدير العالي المشترك من فتح وحماس والفصائل لجهود مصر. 

بدوره، خاطب وزير المخابرات المصرية خالد فوزي قيادة حماس بالقول إن التاريخ سيسجل أنكم وحدتم الشعب الفلسطيني.

وعبر عن سعادته لفرحة الشارع الفلسطيني بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال "نحن بانتظاركم في الأيام المقبلة في القاهرة، ونحن متأكدين أنكم ستفعلونها (إتمام المصالحة)".

وغادر فوزي قطاع غزة عقب هذا اللقاء مختتما زيارة قصيرة التقى خلالها بالحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وقيادة حركة حماس.

هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
هنية يستقبل وزير المخابرات المصرية
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
DK_nVshXoAUk8E7

هنية: حماس ستقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة
250050e374615a1f704a4734e9f60fb7

وزير المخابرات المصري يصل غزة

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس
083e594fa08a487805f67e8a8c51535e

هنية يهاتف عباس ويستعرضا ترتيبات استقبال الحكومة والمناخ الإيجابي
thumb

هنية يستقبل الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة لمتابعة ملف المصالحة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

هنية: حماس ستقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة
منذ 3 ساعات

حماس: نتطلع لطي صفحة الانقسام وتجاوز المرحلة الماضية
منذ 5 ساعات

الحكومة تنهي جلستها دون رفع العقوبات عن غزة
منذ ساعتين

وزير المخابرات المصري يصل غزة
منذ 4 ساعات

قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة
منذ 7 ساعات

اعتقالات وإخطار بهدم منزل الشهيد الجمل بالضفة
منذ 6 ساعات

الحمد الله يتعهد بحل جميع القضايا العالقة

مقالات

عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة