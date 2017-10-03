هنية: حماس ستقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة

قناة الأقصى - غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الانقسام أصبح خلف ظهورنا، وقرار الحركة أن تقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة الفلسطينية.

وأكد هنية خلال مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب في مكتبه بمدينة غزة أن المصالحة خيارنا وقرار استراتيجي، وليس مهما قوة فتح في غزة أو قوة فتح في الضفة، إنما المهم قوة القضية الفلسطينية وقوة شعبنا.

وأوضح هنية أن هناك نوعين من السلاح، سلاح الحكومة والشرطة وأجهزة الأمن الحكومية وسلاح المقاومة، مشددا على أنه طالما أن هناك احتلالا على الأرض، فمن حق شعبنا أن يمتلك سلاحه، وأن يقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، كما كل الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال ومن بينها شعب مصر.

وقال: "مستعدون للتحاور مع الفصائل الفلسطينية وفتح على توحيد قرار الحرب والسلام، مشيرا إلى أنه سيلتقي وفدا فتح وحماس في العاصمة المصرية يوم الاثنين المقبل، ليتم التحاور في كل القضايا العالقة والاتفاق على هذه الملفات مما يساعد الحكومة أن تعمل في أجواء مريحة بدون أي تدخلات.