  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

نريد حكومة تمارس صلاحياتها بغزة والضفة دون أي تدخل..

هنية: حماس ستقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 02:41 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية: حماس ستقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة

قناة الأقصى - غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الانقسام أصبح خلف ظهورنا، وقرار الحركة أن تقدم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة الفلسطينية.

وأكد هنية خلال مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب في مكتبه بمدينة غزة أن المصالحة خيارنا وقرار استراتيجي، وليس مهما قوة فتح في غزة أو قوة فتح في الضفة، إنما المهم قوة القضية الفلسطينية وقوة شعبنا.

وأوضح هنية أن هناك نوعين من السلاح، سلاح الحكومة والشرطة وأجهزة الأمن الحكومية وسلاح المقاومة، مشددا على أنه طالما أن هناك احتلالا على الأرض، فمن حق شعبنا أن يمتلك سلاحه، وأن يقاوم الاحتلال بكل أشكال المقاومة، كما كل الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال ومن بينها شعب مصر.

وقال: "مستعدون للتحاور مع الفصائل الفلسطينية وفتح على توحيد قرار الحرب والسلام، مشيرا إلى أنه سيلتقي وفدا فتح وحماس في العاصمة المصرية يوم الاثنين المقبل، ليتم التحاور في كل القضايا العالقة والاتفاق على هذه الملفات مما يساعد الحكومة أن تعمل في أجواء مريحة بدون أي تدخلات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
jgfdfj

حماس: نتطلع لطي صفحة الانقسام وتجاوز المرحلة الماضية
jgfdfj

عربة الضفة في قطار المصالحة
jgfdfj

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية
jgfdfj

قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

حماس: نتطلع لطي صفحة الانقسام وتجاوز المرحلة الماضية
منذ 4 ساعات

الحكومة تنهي جلستها دون رفع العقوبات عن غزة
منذ 42 دقيقة

وزير المخابرات المصري يصل غزة
منذ ساعتين

قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة
منذ 5 ساعات

اعتقالات وإخطار بهدم منزل الشهيد الجمل بالضفة
منذ 5 ساعات

الحمد الله يتعهد بحل جميع القضايا العالقة
منذ 5 ساعات

الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب
منذ 8 ساعات

الاحتلال يعتقل خمسة شبان خلال اقتحام مخيم شعفاط

مقالات

عربة الضفة في قطار المصالحة

عربة الضفة في قطار المصالحة

خالد معالي
الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

الشق الآخر من المصالحة الفلسطينية

د. فايز ابو شمالة
إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة