قيادة حماس بالسجون تبارك جهود المصالحة

باركت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال لشعبنا وأمتنا كافة المساعي والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ولمِّ شمل شعبنا وتوحيد جهوده في مواجهة الاحتلال.

وعدت الهية في بيان لها بمناسبة قدوم حكومة التوافق لغزة أن ما تم إنجازه اليوم إنما هو الخطوة الأولى على طريق تحقيق وحدة حقيقية تجمع شعبنا وقواه الحية في معركة التحرير وتقرير المصير وتحمي ثوابتنا ومقاومتنا .

ودعت كافة قوى وفصائل شعبنا المرابط إلى إعلاء مصالح شعبنا وثوابت قضيتنا فوق كل اعتبار وبذل كل جهد ممكن للدفع بعجلة المصالحة إلى الأمام وعدم العودة لمربع الانقسام تحت كل الظروف.