الحكومة تنهي جلستها دون رفع العقوبات عن غزة

قناة الأقصى - غزة

أجلت حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء رفع الإجراءات العقابية عن غزة لما بعد اجتماعات القاهرة المقبلة.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله طلب من أعضاء الحكومة رفع تقارير عن أوضاع الوزارات في غزة واحتياجاتها العاجلة.

وثمن المحمود موقف حماس من المصالحة، مشيرا إلى أن إنجاز الملفات العالقة في انتظار جلسات الحوار القادمة بين حركتي فتح وحماس.

ولفت المحمود إلى أن اجتماع الحكومة الذي عقد في مدينة غزة ناقش ملف الكهرباء والمياه بغزة، عادا أن ما جرى أمس واليوم تسلم رسمي لإدارة قطاع غزة وأن الحكومة بدأت بممارسة المهام ووجدت أجواء إيجابية ومشجعة.

ولفت المحمود إلى أن وزير المخابرات المصري سيصل غزة اليوم ويلتقي رئيس الوزراء.