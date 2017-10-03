الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب

اقتحمت آليات وجرافات الهدم الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وهدمت مساكنها للمرة الـ119 على التوالي.

وقال أهالي العراقيب إن "عناصر من قوات الاحتلال قاموا بحماية الجرافات والآليات وأمنوا عملية الهدم الجديدة".

وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في 14 سبتمبر حيث اعتقلت الشرطة يومها، الشيخ صياح الطوري، وأطلقت سراحه بعد عدة ساعات من التحقيق معه.

وتواصل المؤسسة الصهيونية هدم المنازل لتشريد سكان العراقيب ومصادرة أراضي القرية ودفعهم إلى اليأس والإحباط إلى جانب فرض غرامات باهظة عليهم مقابل تكاليف هدم المنازل.

كما تقوم المؤسسة منذ سنوات بمحاولات تحريش ما تبقى من أراضي العراقيب التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية شمال مدينة بئر السبع، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.