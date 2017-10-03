الحمد الله يتعهد بحل جميع القضايا العالقة

قناة الأقصى - غزة

تعهد رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله بحل جميع القضايا العالقة حسب اتفاق القاهرة ومن خلال لجان إدارية وقانونية.

وقال الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء بغزة، صباح اليوم، إن قضية موظفي غزة ستحل في إطار إتفاق القاهرة، ومن خلال لجان إدارية وقانونية.

وأوضح أنه لا يقبل بزج القضية الفلسطينية في الخلافات العربية والدولية، مبينًا أن تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على حل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة، مثمنًا دور جمهورية مصر العربية في جهودها بإتمام المصالحة.

ودعا الحمد الله المجتمع الدولي للضغط على "الاحتلال " لرفع حصاره غن غزة، كما دعا القطاع الخاص للاستثمار في غزة.

يذكر أن حكومة الحمد الله وصلت إلى قطاع غزة أمس الاثنين لتولي مهامها وفقا لاتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي حماس وفتح في القاهرة برعاية مصرية.

وكانت حماس حلت اللجنة الإدارية منتصف سبتمبر الفائت من أجل البدء بالمصالحة.