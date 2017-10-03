  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

اعتقالات وإخطار بهدم منزل الشهيد الجمل بالضفة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 09:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات وإخطار بهدم منزل الشهيد الجمل بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لأنحاء مختلفة بالضفة والقدس المحتلتيْن، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنًا فلسطينيًا.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق فلسطينية عقب دهمها من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم، تخللها إطلاق قنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية وأعيرة مطاطية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على المواطن محمود أبو حمزة من مخيم الجلزون للاجئين شمالي المدينة ما أدى لإصابته؛ قبل أن تقوم باحتجازه، خلال مواجهات في المخيم.

كما اندلعت مواجهات في منطقة "واد شاهين" بمدينة بيت لحم خلال اقتحام الاحتلال وتفتيش منزل الأسير أنس نواورة وجلبه معهم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر بهاء محمد عوض (30 عاما)، عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه في بلدة بدرس غربي رام الله؛ قبل أن تقوم بنقله لجهة غير معلومة.

وفي الخليل، دهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من المدينة، ونفذت حملة اعتقالات؛ عرف من بين المعتقلين الشاب موسى الرجبي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري للاجئين قرب مدينة رام الله، واعتقلت الشاب محمود الدشت، عقب اندلاع مواجهات مع الشبان في أزقة المخيم.

وفي القدس، بيّنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي المدينة المحتلة.

وسلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد نمر الجمل (37 عاما)؛ منفذ عملية "هار أدار" التي أسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة آخر، إخطارا بهدم منزلها في بلدة بيت سوريك شمالي غرب القدس.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

اعتقالات بالضفة عقب مداهمات للاحتلال
mmm

حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة المحتلة
cb265f0dd9b1b67b725c2befa8d80cfc

قرار صهيوني بتحويل 8.5 مليون دولار للاستيطان بالضفة
21766870_2112667192109023_1522745791339388825_n

الاحتلال ينكل بعائلة الشهيد الجمل
e9fd24ec5efca121dbffe862bac89e61

اعتقالات بمداهمات للاحتلال بالضفة

الأخبار الرئيسية

منذ 46 دقيقة

الحمد الله يتعهد بحل جميع القضايا العالقة
منذ 46 دقيقة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل خمسة شبان خلال اقتحام مخيم شعفاط
منذ 21 ساعة

الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة
منذ 13 ساعة

المنظمة العربية في بريطانيا تدعو لتجريم الاعتقال السياسي
منذ 15 ساعة

قرار صهيوني بمنع الأطفال من اللعب في باحات الأقصى

مقالات

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

إيجابية حديث هنية تنتظر موقف عباس

مصطفى الصواف
المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة
عد تنازلي.. لا تراجعي

عد تنازلي.. لا تراجعي

د.أيمن ناهية
عملية قطنة تجديد النشاط الآلي

عملية قطنة تجديد النشاط الآلي

إبراهيم المدهون