اعتقالات وإخطار بهدم منزل الشهيد الجمل بالضفة

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لأنحاء مختلفة بالضفة والقدس المحتلتيْن، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنًا فلسطينيًا.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق فلسطينية عقب دهمها من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم، تخللها إطلاق قنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية وأعيرة مطاطية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على المواطن محمود أبو حمزة من مخيم الجلزون للاجئين شمالي المدينة ما أدى لإصابته؛ قبل أن تقوم باحتجازه، خلال مواجهات في المخيم.

كما اندلعت مواجهات في منطقة "واد شاهين" بمدينة بيت لحم خلال اقتحام الاحتلال وتفتيش منزل الأسير أنس نواورة وجلبه معهم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر بهاء محمد عوض (30 عاما)، عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه في بلدة بدرس غربي رام الله؛ قبل أن تقوم بنقله لجهة غير معلومة.

وفي الخليل، دهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من المدينة، ونفذت حملة اعتقالات؛ عرف من بين المعتقلين الشاب موسى الرجبي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري للاجئين قرب مدينة رام الله، واعتقلت الشاب محمود الدشت، عقب اندلاع مواجهات مع الشبان في أزقة المخيم.

وفي القدس، بيّنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي المدينة المحتلة.

وسلمت قوات الاحتلال عائلة الشهيد نمر الجمل (37 عاما)؛ منفذ عملية "هار أدار" التي أسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة وإصابة آخر، إخطارا بهدم منزلها في بلدة بيت سوريك شمالي غرب القدس.