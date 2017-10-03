الاحتلال يعتقل خمسة شبان خلال اقتحام مخيم شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
وقال شهود عيان إن القوات اعتقلت خلال الاقتحام خمسة شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
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الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 06:44 ص بتوقيت القدس المحتلة
اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
وقال شهود عيان إن القوات اعتقلت خلال الاقتحام خمسة شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
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