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المنظمة العربية في بريطانيا تدعو لتجريم الاعتقال السياسي

الإثنين 02 أكتوبر 2017 09:06 م بتوقيت القدس المحتلة

المنظمة العربية في بريطانيا تدعو لتجريم الاعتقال السياسي

قناة الأقصى

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة التوافق الوطني في فلسطين لتجريم الاعتقال السياسي والتعذيب داخل سجون السلطة الفلسطينية.

وأشارت المنظمة في بيان لها أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف منذ انطلاق قطار المصالحة، موضحةً أن الأجهزة الأمنية تتناوب مع قوات الاحتلال على اعتقال النشطاء والمحررين والجامعيين في الضفة وتعذبهم دون أدنى رحمة.

وقالت "إن الاعتقالات والاستدعاءات السياسية وما تبعها من تعذيب، يحتم محاسبة وملاحقة المسؤولين عنه، فالمصالحة حتى يكون بناؤها متين لا بد من ضمان إطلاق الحريات وإنصاف الضحايا وإعادة حقوقهم التي انتهكت طوال سنوات الانقسام".

وأكدت المنظمة أن ملف الحريات في الضفة المحتلة أصبح أكثر بؤساَ، خاصةً بعد قرارات إغلاق مواقع إعلامية وإصدار قانون الجرائم الإلكترونية بتاريخ 24/06/2017، والذي اشتمل على مواد تتضمن عبارات فضفاضة تجرم أي انتقاد للسلطة الفلسطينية ورموزها، في تقييد وحشي لحرية الرأي والتعبير لا يتلاءم مع ظروف الاحتلال، ويناهض كل المبادئ والأعراف الدولية.

كما طالبت المنظمة بإعادة الاعتبار لسيادة القضاء، مبينةً أنه طوال سنوات الانقسام استخدم القضاة كأداة في يد الأجهزة الأمنية لتمديد اعتقال النشطاء والمعتقلين السياسيين بتهم مفبركة، وعندما تصدر المحاكم قرارات بالإفراج عنهم لا تمتثل الأجهزة الأمنية لتنفيذها، على الرغم من النص في القانون الأساسي أن عدم تنفيذ القرارات القضائية يعتبر جريمة.

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