قرار صهيوني بمنع الأطفال من اللعب في باحات الأقصى

قناة الأقصى

كشفت القناة العبرية السابعة النقاب عن قرار للاحتلال الصهيوني، بمنع أطفال القدس المحتلة من اللعب في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت القناة العبرية، اليوم الإثنين، بأن أوامر وجهت إلى وحدة الشرطة في المسجد الأقصى التابعة لشرطة الاحتلال في القدس، بمنع الأطفال من اللعب بالكرة في ساحات الأقصى.

وقالت إن المحكمة العليا الصهيونية، أكدت في قرار لها حظر لعب أطفال القدس في ساحات المسجد الأقصى.

وجاء هذه القرار في أعقاب التماس تقدمت به منظمات يهودية متطرفة تريد الاستيلاء على المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم، اشتكت فيه من قيام أطفال القدس المسلمين باللعب بالكرة في باحات المسجد.

وطالبت المنظمات اليهودية المتطرفة عبر أحد المحامين التابعين لها، شرطة الاحتلال في القدس، ببذل كل جهد ممكن "لمنع تكرار مثل هذه الحالات ومقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون الموقع، أو على الأقل مصادرة الكرة".

وأشارت المنظمات إلى أن اللعب "يشكل انتهاكًا للقانون من الأماكن المقدسة، وأقصى عقوبة هي السجن لمدة سبع سنوات"، زاعمة أن ذلك "تدنيس للمكان المقدس وجرح مشاعر المقتحمين اليهود للأقصى".

ولفتت القناة السابعة، إلى أن شرطة الاحتلال أعلنت أنها ستلتزم بقرارات المحكمة وتعهدت بمنع تكرار مثل هذه الحالات، والعمل بحزم على حماية قدسية "جبل الهيكل من تدنيس العرب".

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا بشكل غير مسبوق من تدنيس باحات المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة، بهدف فرض واقع لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.