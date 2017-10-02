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أسرى فلسطين: 2860 قراراً إدارياً بحق الأسرى خلال انتفاضة القدس

الإثنين 02 أكتوبر 2017 04:48 م بتوقيت القدس المحتلة

أسرى فلسطين: 2860 قراراً إدارياً بحق الأسرى خلال انتفاضة القدس

قناة الأقصى

قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر بأن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد إداري، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال عامين من انتفاضة القدس (2860) قراراً إدارياً غالبيتها تجديد اعتقال .

واعتبر الأشقر هذا العدد الكبير من القرارات الإدارية في فترة عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذى يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.

وأوضح الأشقر بأن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز إصدار (17) قرار إداري استهدفت النساء، لا يزال منهم 3 أسيرات خلف القضبان، احداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي وهى الأسيرة "صباح فرعون" من القدس، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وامضت حتى الآن ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة "خالده جرار "من رام الله .

بينما أصدر الاحتلال (15) قرار إداري بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقاليه اخرى وصلت إلى 6 مرات بحق النائب "محمد النتشه" من الخليل.

وطالت القرارات الإدارية الاطفال القاصرين حيث اصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين (42) قرار استهدفت اطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما (55) قرار اعتقال إداري صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأشار إلى أن من بين القرارات الإدارية (1178) قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بأن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما (1782 ) قرار هي تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة لأسرى إداريين وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى .

وأشار إلى أن من بين القرارات الإدارية (1178) قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بأن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما (1782 ) قرار هي تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة لأسرى إداريين وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى .

وبين الأشقر بأن العام الأول لانتفاضة القدس شهدت إصدار (1817) بينما شهد العام الثاني تراجع في نسبة إصدار القرارات الإدارية عن العام الاول حيث رصد التقرير إصدار( 1043) قرار معظما تجديد اعتقال ، بينما تتربع الخليل على قائمة مدن الضفة التي يصدر بحق اسراها قرارات اعتقال إداري .

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي .

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