  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بتهمة تنفيذ عملية طعن

الحكم 17 عاماً بحق الأسير المقدسي طارق دويك

الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:55 م بتوقيت القدس المحتلة

الحكم 17 عاماً بحق الأسير المقدسي طارق دويك

قناة الأقصى

أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة اللد المحتلة صباح الاثنين، حكمًا جائرًا بالسجن مدة 17 عامًا بحق الأسير الجريح طارق خليل عباس دويك (24 عامًا) من القدس المحتلة، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل.

وبحسب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن قاضي المحكمة حكم على الأسير دويك بالسجن 17 عامًا، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة “رعنانا” قبل عامين.

وكان دويك اعتقل بتاريخ 13/10/2015، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال بأنه نفذ عملية طعن في مستوطنة “رعنانا”، وقد تعرض حينها للضرب الشديد على يد المستوطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة مكث على إثرها فترة طويلة في المستشفى.

وتنقل الأسير دويك في عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن “جلبوع”.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
خالد الباسطي أسي

الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي خالد الباسطي بالسجن 21 عاماً

17 عاماً على هبّة القدس والأقصى
5a48df59856c900649800a943ce73c9c

هيئة الأسرى: الاحتلال ينهي عزل الأسير حسام عمر
040499ea9b0d85dfb584fe8de25fb6bc

وفاة الأسير المحرر محمد حسان وكتائب القسام تنعاه

الاحتلال يفرج اليوم عن الأسير عبيدة الرجبى

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة بدء من اليوم
منذ 41 دقيقة

هيئة الأسرى: 24 أسيرة بأوضاع صعبة في سجن "الدامون"
منذ 5 ساعات

برنامج حكومة الوفاق بدءًا من وصولها لمعبر "إيرز" اليوم
منذ 5 ساعات

استعدادات لوصول حكومة الوفاق إلى غزة اليوم
منذ 6 ساعات

اعتقالات بالضفة عقب مداهمات للاحتلال
منذ 6 ساعات

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على الضفة لـ11 يومًا

مقالات

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة
عد تنازلي.. لا تراجعي

عد تنازلي.. لا تراجعي

د.أيمن ناهية
عملية قطنة تجديد النشاط الآلي

عملية قطنة تجديد النشاط الآلي

إبراهيم المدهون
ثلاثة سيناريوهات ومصالحة

ثلاثة سيناريوهات ومصالحة

د. فايز ابو شمالة