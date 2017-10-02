الحكم 17 عاماً بحق الأسير المقدسي طارق دويك

قناة الأقصى

أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة اللد المحتلة صباح الاثنين، حكمًا جائرًا بالسجن مدة 17 عامًا بحق الأسير الجريح طارق خليل عباس دويك (24 عامًا) من القدس المحتلة، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل.

وبحسب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن قاضي المحكمة حكم على الأسير دويك بالسجن 17 عامًا، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة “رعنانا” قبل عامين.

وكان دويك اعتقل بتاريخ 13/10/2015، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال بأنه نفذ عملية طعن في مستوطنة “رعنانا”، وقد تعرض حينها للضرب الشديد على يد المستوطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة مكث على إثرها فترة طويلة في المستشفى.

وتنقل الأسير دويك في عدة سجون، ويقبع حاليًا في سجن “جلبوع”.