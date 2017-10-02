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هيئة الأسرى: 24 أسيرة بأوضاع صعبة في سجن "الدامون"

الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:25 م بتوقيت القدس المحتلة

هيئة الأسرى: 24 أسيرة بأوضاع صعبة في سجن "الدامون"

قناة الأقصى

نقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب صباح الإثنين شكاوى عديدة أدلت بها أسيرات يقبعن في سجن "الدامون" الصهيوني، يوضحن من خلالها الممارسات والانتهاكات التي يتعرضن لها .

وقالت الخطيب في تصريح صحفي، إن الأسيرات تشتكي لحظات الاعتقال الهمجية واللإنسانية، مرورًا بالتعذيب والتحقيق وانتزاع الاعترافات منهن عنوة تحت الضغط النفسي والجسدي، وانتهاء بالأوضاع الحياتية والنفسية القاسية التي يعشنها كل يوم.

وأضافت الخطيب أن معظم الأسيرات لا يزلن موقوفات ولم يصدر بحقهن أحكام، لافتة إلى أن الاحتلال يؤجل محاكماتهن بشكل متعمد في كل مرة.

ورصدت محامية الهيئة شكاوى الأسيرات خلال زيارتها يوم أمس لثلاث أسيرات يقبعن في سجن "الدامون" وهُنّ كل من: الأسيرة عطايا أبو عيشة (30 عامًا) من بلدة كفر عقب قضاء القدس، الأسيرة آسيا كعابنة (39 عامًا) من قرية دوما نابلس، وهي أم لتسعة أطفال، الأسيرة سميحة أبو يوسف (39 عاماً) سكان بلدة العيسوية قضاء القدس.

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