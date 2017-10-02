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خلال مؤتمر لحكومة الوفاق

بالصور والفيديو : الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة بدء من اليوم

الإثنين 02 أكتوبر 2017 01:28 م بتوقيت القدس المحتلة

الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة بدء من اليوم

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن الحكومة عادت إلى غزة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، معلنًا بدء ممارستها لمهامها في غزة.

ووصل ظهر اليوم الاثنين، وفد حكومة الوفاق الى غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وعقد مؤتمرًا لرئيس الوزراء رامي الحمد الله

وأكد "الحمدالله" خلال كلمةٍ له عقب وصوله لغزة، أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون إلا بوحدة الضفة المحتلة وغزة.

وبين أن المستفيد الوحيد من الانقسام هو الاحتلال، معتبرًا قرار حماس بحل اللجنة الإدارية خطوة مهمة، سيتم البناء عليها الكثير من العمل.

وتطلع إلى العمل مع الفصائل كافة، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحزبية والفئوية.

ودعا "الحمد الله" الجميع للالتفاف حول حكومة الوحدة الوطنية وإنجاح المشروع الوطني، مؤكدًا أن غزة ستبقى حامية الهوية الفلسطينية.



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الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة بدء من اليوم
الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة بدء من اليوم
الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة بدء من اليوم
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